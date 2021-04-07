Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk : “TORKU AİLESİ BU SENE DE ÜRETİCİ DAHA ÇOK ÜRETSİN DİYE ARALIKSIZ ÇALIŞTI”

“Torku ailesi olarak biz yarışmayı seven bir aileyiz. Üreticinin ekmeğini büyütmek için pazarlarda yarışıyor, daha çok ağaç dikmek için zamanla yarışıyor, hastanelerde, ameliyat masalarında kimse çaresiz kalmasın diye kan bağışında kendi içimizde yarışıyoruz. Konya Şeker olarak bizim bir duruşumuz, tavrımız var. Bu duruş ve tavır sadece ekonomik alanla da sınırlı değildir, biz iktisadi sahada yaptıklarımızla üreticinin ekmeğini büyütüyor, binlerce kardeşimizin elinin ekmek tutmasını sağlıyoruz. İktisadi hayatın etkin aktörü olarak sosyal hayata da dokunuyor, ağaçlandırma gibi projelerle kökten bağlı olduğumuz topraklarımıza sahip çıkıyor, eğitim, sağlık gibi projelerle insanımıza el uzatıyor, Organ Bağışı ve Kan Bağışı gibi kampanyalara gösterdiğimiz yüksek katılımla da ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor, derde derman olsun diye bedenimizle de onların yanında duruyoruz. Organ Bağışı Kampanyası ile Türkiye’de kurumsal olarak en yüksek bağışçı katılım oranına ulaşmış, bundan dolayı da Konya Şeker, Sağlık Bakanlığı tarafından “Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getiren Kurum” sertifikası ile ödüllendirilmişti, sağlık alanındaki bir başka sosyal sorumluk projesi olan Kan Bağışı Kampanyası da kesintisiz devam ediyor” diyerek Konya Şeker’in vizyonunu ortaya koyan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un önderliğinde 2007 yılında başlatılan ve her yıl periyodik olarak devam eden Kan Bağışı Kampanyasına destek veren Torku ailesi, pandemi dönemi olmasına rağmen pek çok vatandaş kan vermekten kaçınırken ya da bana da virüs bulaşır, endişesi taşırken sorumluluktan kaçmadı ve kan bağışında bulundu. Konya Şeker’in merkez ve diğer yerleşkelerinde kampanyanın başlangıcından bu yana bu yılın ilk döneminde yüzlerce ünite kan bağışlanırken bugüne kadar Torku ailesi toplamda 4 bin 270 ünite kan bağışında bulundu.

KAN BAĞIŞIYLA ŞİFA BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLUYORUZ

“Torku ailesinin gerek organ bağışı gerekse kan bağışı kampanyası vesilesiyle sergilediği hassasiyet ve her arkadaşımızın gönülden katılımı, bu ailenin ülkeye ve bu ülkenin insanına gösterdiği sevgisinin işaretidir. Torku ailesi olarak bizim bir duruşumuz, tavrımız var. Bu duruş ve tavır sadece ekonomik alanla da sınırlı değildir. Biz, sosyal hayatta da, sosyal sorumluluk projelerimizde de aynı duruş ve tavrı sürdürmeyi prensip edinmiş bir kurumuz. Bu anlayışımız, sosyal sorumluluk projelerimize de damga vuran anlayıştır. Ağaçlandırma bunlardan sadece biridir. Organ bağışı, eğitim bunlardan bazılarıdır. Kan bağışı da aynı duruşun ve tavrın bir sonucudur. Bu ailenin en büyük özelliği, sorunlara duyarlı olmak ve çözümüne katkıda bulunmaktır. Kan bağışı aslında ihtiyacı olan bir insana el uzatmaktır, ihtiyacı olanın yardım çağrısını duymak, hatta çağrı gelmeden ihtiyacı olan olabilir diyerek tedbiri baştan almaktır, ihtiyaç anında ise çaresizliğin çaresi olmaktır, milletimizin derdine derman olmaktır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi döneminde bile insanlar kan vermekten kaçınırken, bizim ailemizin sorumluluk üstlenip kan bağışında bulunması bizim için bir gurur kaynağıdır. Biz bu bilincimizi hiç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz” diyen 25. ve 26. Dönem Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un önderliğinde 2007 yılında başlatılan “Kan Bağışı” kampanyası bu yıl da devam ediyor.

KONYA ŞEKER, BİRÇOK ALANDA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYİ BAŞARIYOR

Ekonomideki etkinliğini, sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal hayata da taşıyan ve 2023 yılı vizyonuna uygun olarak dünyanın en büyük gıda şirketleri arasına girme hedefini ilan eden Konya Şeker, eğitimden sağlığa, spordan ağaçlandırmaya kadar birçok alanda adından söz ettirmeyi başarıyor ve örnek gösteriliyor.

“Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç” projesiyle Konya Ovasında yaklaşık 21 milyon ağacı toprakla buluşturan Konya Şeker, “Üretene Sağlık” projesiyle köylerde sağlık taraması gerçekleştirdi, “Organ Bağışı Kampanyası” ile de Türkiye’de kurumsal olarak en yüksek bağışçı katılım oranına ulaştı. Bundan dolayı da Sağlık Bakanlığı tarafından “Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getiren Kurum” sertifikası ile ödüllendirilen Konya Şeker, sağlık alanındaki bir başka sosyal sorumluk projesi olan “Kan Bağışı” kampanyasına da devam ediyor. Konya Şeker’in Kan Bağışı Kampanyalarına tüm kampüslerindeki tesislerde çalışanlar katıldı.

Konya Şeker’in ülkenin her türlü sevincine ve kederine ortak olduğunu ifade eden Başkan Recep Konuk, “biz iktisadi sahada yaptıklarımızla üreticinin ekmeğini büyütüyor, binlerce kardeşimizin elinin ekmek tutmasını sağlıyoruz. İktisadi hayatın etkin aktörü olarak sosyal hayata da dokunuyor, ağaçlandırma gibi projelerle kökten bağlı olduğumuz topraklarımıza sahip çıkıyor, eğitim, sağlık gibi projelerle insanımıza el uzatıyor, Organ Bağışı ve Kan Bağışı gibi kampanyalara gösterdiğimiz yüksek katılımla da ihtiyaç sahiplerinin çağrısına ihtiyaç kalmadan onların yanında oluyor, derde derman olsun diye bedenimizle de onların yanında duruyoruz” dedi.