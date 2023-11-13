Peugeot E-2008, ‘Altın Direksiyon’ ödülünü kazandı

Peugeot, en başarılı modellerinden biri olan yeni Peugeot E-2008 ile “Altın Direksiyon” ödülüne layık görüldü.

Peugeot açıklamasına göre, E-2008, “Küçük Otomobiller” segmentindeki rakiplerini geride bırakarak AUTO BILD ve BILD am Sonntag okuyucularının yanı sıra uzman jüri tarafından da sınıfının en iyisi seçildi.

Bu kapsamda Peugeot E-2008, Axel Springer Verlag tarafından düzenlenen “Altın Direksiyon” ödülünün bu yılki sahibi oldu.

Modelin geniş ön cephesinde gövde renginde dikey uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamalar, farlarla birleşerek güçlü bir görünüm kazandırıyor. Işık imzası, ön tamponun parlak siyah yan hava girişlerine entegre edilen üç dikey pençeyle dikkati çekiyor.

Led stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de led olarak sunuluyor.

Peugeot E-2008’in kabininin kilit unsurlarından biri olarak Peugeot i-Cockpit dikkati çekiyor. Peugeot E-2008’in yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip.

10 inçlik dijital ekran, modern bir tasarıma sahip ve yeni nesil Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemini kontrol etme olanağı sağlıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit’in mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor, benzersiz çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch, Peugeot E-2008’in yarattığı etkiden büyük gurur duyduklarını belirterek, “Ödül, modelin sadece otomobil tutkunları arasında popüler olmakla kalmayıp, aynı zamanda test pistinde, uzmanlardan oluşan bir jüriyi de etkilediğini gösteriyor. Bu, aslanlı markanın tasarım, özellikler ve teknik performans konusundaki bilgi birikimini doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre Almanya’nın ünlü “Altın Direksiyon” ödülü, Avrupa otomotiv endüstrisindeki en büyük ödüller arasında kabul ediliyor.

Ödül, 2009’dan bu yana AUTO BILD ile işbirliği içinde olan BILD am Sonntag tarafından veriliyor. Araçlar, her yıl AUTO BILD okurlarının oylaması ile uzman, teknisyen, genel yayın yönetmeni ve ünlülerden oluşan jürinin değerlendirmesiyle farklı kategorilerde ödüllere layık görülüyor.