RAMAZAN ERKOYUNCU ÇUMRA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu Çumra Belediye Başkanı Recep Candan’ı ziyaret etti.
Başkan Candan, ziyaretinden dolayı Erkoyuncu’ya teşekkür etti. Ziyarette Çumra için önem arzeden projeler hususunda verimli istişarelerde bulunduklarını ifade etti
A.ARAN
GÜNDEM10 Mart 2022
GÜNDEM10 Mart 2022
GÜNDEM10 Mart 2022
SPOR10 Mart 2022
GÜNDEM10 Mart 2022
SPOR10 Mart 2022
SPOR10 Mart 2022
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