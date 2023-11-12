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Ruanda, Kivu Nehri üzerindeki en büyük limanını açmaya hazırlanıyor

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Kasım 12, 2023 19:48
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Ruanda, Kivu Nehri üzerine inşa ettiği ülkenin en büyük limanı olan Rubavu’yu aralık ayında açmaya hazırlanıyor.

The New Times’ın haberine göre, gelecek ay ilk geminin yanaşacağı limanın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Ruanda arasındaki ticaret ve turizmi artırması bekleniyor.

“Ülkenin en büyük limanı” olacak Ruvabu, KDC’nin Goma şehri ve Ijwi Adası’na doğrudan deniz taşımacılığı yapılmasını sağlayacak.

Yaklaşık 2 hektarlık alan üzerine kurulu liman, taşımacılık maliyetlerini de azaltacak.

Sınırdaki silahlı örgütler yüzünden siyasi kriz yaşansa da KDC, sınır ticareti dolayısıyla Ruanda’nın en büyük ekonomik ortağı konumunu koruyor.
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