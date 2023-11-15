28,71880.06%
31,2379-0.04%
1.808,960,08%
7671.050,08%
Ruanda’da çevreye zarar verdiği ve çalışma koşullarını sağlayamadığı gerekçesiyle 13 maden işletmesinin faaliyetlerine son verildiği bildirildi.
Ruanda Maden, Petrol ve Gaz Kurulundan (RMB) yapılan açıklamada, ülkedeki maden işletmeleriyle ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.
Yapılan incelemeler sonucunda çevreye zarar verme ve çalışma koşullarının sağlanamaması nedeniyle 13 maden işletmesinin kapatıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu işletmelerin “sürekli eksiklikleri bulunduğunun” ve “taahhütleri yerine getiremediğinin” altı çizildi.
Faaliyetlerine son verilen maden işletmeleri arasında Africome International, Better Generation and Machinery Limited, Cooperative Abahizi, TMT Limited, Cooperative KOPAMU, Soremi Intego Limited, SEAVMC Limited, DEMICARU Limited, Mushishiro Mining Company Limited ve Hard Metal Limited bulunuyor.
Doğu Afrika ülkesi Ruanda altın, elmas, kömür madenleriyle dikkati çekiyor.
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
Ruanda’da 13 Maden İşletmesi Faaliyetlerine Son Verildi
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