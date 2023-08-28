Son Güncelleme: 29.08.2023 00:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulunarak, adaletin bir an önce tecellisini beklediklerini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulunarak, adaletin bir an önce tecellisini beklediklerini belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora fiziki saldırıda bulunan şüphelinin, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığını kaydetti.
Bakan Koca, “Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
DÜNYA23 dakika önce
DÜNYA45 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
29 Ağustos Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
Sağlık Bakanı Koca, Konya’da saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.