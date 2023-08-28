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Sağlık Bakanı Koca, Konya’da saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulundu

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Ağustos 28, 2023 21:10
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Son Güncelleme: 29.08.2023 00:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulunarak, adaletin bir an önce tecellisini beklediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulunarak, adaletin bir an önce tecellisini beklediklerini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora fiziki saldırıda bulunan şüphelinin, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Koca, “Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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