28,67460.14%
31,1729-0.06%
1.817,480,55%
7681.160,55%
Sakarya Ticaret Borsası’nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.
ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalamaSoğan kuruKgTS7,39İç fındık (9-11 mm)KgTS169,00Kabuklu fındıkKgTS105,87 Mısır daneKgTS5,75Yemlik buğdayKgHMS5,36TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
Sakarya Ticaret Borsası’nda Kabuklu Fındık Kilogramı 105,87 Liradan Satıldı
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