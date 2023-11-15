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Sakarya Ticaret Borsası’nda Kabuklu Fındık Kilogramı 105,87 Liradan Satıldı

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Kasım 15, 2023 11:30
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Sakarya Ticaret Borsası’nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalamaSoğan kuruKgTS7,39İç fındık (9-11 mm)KgTS169,00Kabuklu fındıkKgTS105,87 Mısır daneKgTS5,75Yemlik buğdayKgHMS5,36TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış
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