Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’in İlk Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikasıyla 10 Ayda 29 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı Karadeniz’in ilk bordür, kilit parke ve beton boru fabrikası ile 10 ayda 29 milyon lira tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yapılan alt ve üstyapı çalışmaları için temel malzeme ihtiyacını yine kendi personel ve üretim kapasitesini kullanarak karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ay önce hizmete aldığı Tekkeköy İlçesinde bulunan kilit parke bordür ve beton boru fabrikasında üretim sürüyor. Karadeniz Bölgesi’nde ilk olan fabrikada 10 ayda 162 bin metrekare parke, 96 bin 200 adet bordür ile 60 bin adet beton boru üretildi. Üretilen ürünler Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üstyapı çalışmalarında kullanıldı. Böylece kurum bütçesine 29 milyon liralık tasarruf sağlandı.

“Bu bir başarı örneğidir”

Bu tesisle önemli miktarda tasarruf sağladıklarına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrin yararına olan her projeyi çok önemsiyoruz. Çalışmalarımızı yaparken şehrimiz için en karlı ve kazançlı olanı tercih ediyoruz. Bu fabrika da bunun en güzel örneklerinden biri. İşleri ihale etmek yerine personelimize güveniyor, temel malzeme ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Bu manada beton santrallerimiz, bordür ve kilit parke ile beton boru fabrikalarımız bir başarı örneğidir. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Ocak ayında hizmete aldığımız bu fabrikada 10 ayda 29 milyon liralık tasarruf sağlandı. Altyapıda, yollarda, kaldırımlarda, bulvar, sokak ve meydanlarda ürettiğimiz ürünleri kullanıyoruz” diye konuştu. – SAMSUN