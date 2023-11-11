Samsun’da 5 yılda 28 milyar TL’lik yatırım

Tekkeköy’de 1,2 milyarlık yatırımlar hizmete girdi

SAMSUN – Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapılan 1,2 milyar lira değerindeki yol, su ve altyapı yatırımları düzenlenen törenle hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 5 yılda 28 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Tekkeköy ilçesinde 4,5 yılda 63 mahallede 28 bin metre sıcak asfalt, 36 bin metre beton yol, 192 bin metre sathi kaplama olmak üzere toplam 256 bin metre yol çalışması gerçekleştirildi. 136 kilometre yol genişletme çalışması yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilçede 25 mahalle suya kavuşturuldu. 263 bin metre içme suyu hattı döşendi, 22 adet içme suyu deposu ve 5 adet terfi merkezi inşa edildi. Sanayi bölgeleri başta olmak üzere ilçenin altyapı sorunlarını da çözen Büyükşehir Belediyesi 4,5 yılda 39 bin metre kanalizasyon boru hattı, 8 bin metre yağmursuyu boru hattı döşedi.

Büyükşehir Belediyesince ilçede gerçekleştirilen yatırımlar için ‘Yol, Su ve Altyapı Yatırımları Hizmete Alma Töreni’ düzenlendi.

Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Çok güzel hizmetler yapıldığına tanıklık ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tekkeköy’de hizmete alınan yatırımlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“2024 seçimlerinde bir başarı öyküsü yazacağız”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı konuşmada, ” AK Parti’nin kuruluş felsefesinde insana hizmet vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın var. İnsana hizmet ederseniz insanın hayır duasını alırsınız. İnsanın hayır duasını alırsanız Allah’ın da rızasını kazanırsınız. 2024 31 Mart seçimlerinde Allah’ın izni ile gümbür gümbür bir başarı öyküsü daha yazacağız. Şu anda elimizde olmayan birçok belediye başkanlığını da ilave olarak Allah’ın izniyle alacağız. Bu tesisleri yapmak çok güzeldir. İşletmek bu tesisleri kurmaktan daha önemlidir. Burada çalışanlar burası sizin ekmek kapınızdır. Eğer burayı yaşatmazsanız, bindiğiniz dalı kesmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

“Bütçenin büyük bölümünün yatırıma ayrılması önemli”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, “Samsun’da büyük bir çaba var. Burada benim gördüğüm Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çok akıllı bir strateji var. Makine parkını kendisi kurmuş. Taş ocakları, boru makinaları asfalt plentleri, beton tesisleri, bunları kendisi kurdu ve maliyetleri çok daha düşük bir bedelle sağladığı için daha fazla yatırım yapabiliyor. Bu da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı önemli, akılcı işlerden bir tanesi. Bütçesinin büyük bölümünü yatırıma ayırması da ayrıca önemli” diye konuştu.

“5 yılda 28 milyar TL’lik yatırım yaptık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geçen seçimdeki seçim kampanyasında hatırlarsınız yaklaşık 5 milyar TL’lik bir yatırım planlamıştık. Bugün bir hesap yaptım ve 5 yılda 28 milyar TL’lik bir yatırım yapmışız. Kırsal altyapının tamamını bu yılsonuna bitiriyoruz. Bütçemizin yüzde 67’si doğrudan yatırıma gidiyor. Böyle bir performansı Türkiye’de yakalayan başka bir yerel yönetim yoktur. Bu tesisi şu an yapsak bu hali ile 170 milyon TL’yi tutuyor. Bugünkü fiyatlarla 80 milyon TL’lik bir kaynak üretmiş olduk. Türkiye’nin en kaliteli kilit parke ve bordürünü üretiyoruz. Kırsal altyapının tamamını sathi kaplama yaptığımız yolların tamamına da biz beton olarak yapma kararı aldık. Akabinde yeni hasır çelik üretme tesisinin kurulmasına karar verdik. Tekkeköy’de yol çalışmaları için harcadığımız para 262 milyon TL’dir. SASKİ’nin de yaptığı yatırımların da toplamı 311 milyon TL’dir. Yine bunların büyük bir bölümünü kendi ekiplerimiz ile yaptık. Bugünkü para ile yaklaşık 1 milyar 200 milyona mal olan yatırımlarımızı açılışını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Son 3 yılda en fazla göç alan ilçe”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise “Tekkeköy Samsun’un geçmişte belki unutulmuş ilçesi ama özellikle son 5 yıldır en hızlı gelişen, değişen ve son 3 yıldır en fazla göç alan ilçesidir. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek yatırımları hizmete aldı.

Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası sahasında düzenlenen törene ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.