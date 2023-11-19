28,69530.08%
31,42090.59%
1.826,320,05%
7853.360,05%
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 4 yükseldiğini belirterek, “Bu yükselişin lokomotifi, yıllık yüzde 50,1 büyüyen yüksek teknoloji üretimi oldu” dedi.
Bakan Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 10 Kasım’da açıkladığı eylül ayı sanayi üretim istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, eylül ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 4 yükseldiğini anımsatarak, “Bu yükselişin lokomotifi, yıllık yüzde 50,1 büyüyen yüksek teknoloji üretimi oldu. Teknoloji odaklı sanayi yatırımlarını ve Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmaya devam edeceğiz” dedi.
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
Balıkesir’de Zeytinyağı Üretimi Yapan Fikret Özdemir, Mahallelinin Gönlünde Taht Kurdu
Sanayi Üretimi Eylül Ayında Yüzde 4 Arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.