Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, günümüzün teknolojisinden daha da fazla yararlanabilmek, daha hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek için araç filosuna 40 adet yeni damperli kamyon kattı. BELSAN garajında araç kabul törenine katılan Başkan Beyazgül yeni araçların Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi araç filosunu her geçen gün daha da güçlendirerek merkez ve kırsalda vatandaşların hizmete daha kolay ve ivedi şekilde ulaşmasını sağlıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan ve masrafları artan 40 adet damperli kamyonu yenileriyle değiştiren ve araç filosunu daha da güçlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hizmetin daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak. Filoya katılan modern ve teknik olarak donanımlı sıfır 40 adet damperli kamyon bugünden itibaren merkez ve kırsalda hizmete başlayacak.

Araç kabul törenine BELSAN Genel Müdürü Levend Çelik ile birlikte katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bugüne kadar belediye araç filosuna 900’ün üzerinde araç kazandırdıklarını belirterek yeni araçların yarından itibaren hizmete başlayacağını söyledi.

“Şanlıurfa şehir olarak süper ligde olacak”

Bugüne kadar belediye bünyesine 900’ün üzerinde araç kazandırdıklarını aktaran Başkan Beyazgül, “BELSAN’da uzun süre yaptığımız gibi kendi araçlarımızı alıyoruz. Sıfır araçlarımızı alıyoruz. Bununla yetinmiyoruz, burada görmüş olduğunuz 2020 ve 2021 model kamyonların garanti süreleri bitmiş ve bitiyor olan kamyonlarımızı parça, lastik, bakım onarım maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı araçlarımızı uygun maliyetle sıfır araçlarla takas etmiş bulunmaktayız. Bu değişim sonucunda araç başı 460 Bin TL bedel ödenmiştir. Eski araçların sadece lastiklerinin değiştirilmesi için 120 Bin TL bedel ödenmesi gerekiyordu. Diğer aksam değişimlerini de düşündüğümüzde bu değişimden belediyemiz kazanç sağlamıştır. Alınan yeni araçların garanti süreleri de yeniden başlıyor. Eski araçların bakım- onarım, tamirleri ile uğraşmamış oluyoruz ve sıfır araçlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Şanlıurfa’mıza hizmet ediyoruz. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah yakın bir zamanda belediyemize kazandırdığımız 900’ün üzerindeki aracı da vatandaşlarımıza gösteririz. Bu araçlar sahada faal oldukları için bir araya getirmek istemedik. Tüm bunlarla birlikte kırsalda biz kendi yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Fen işlerinde kendi yolumuzu kendimiz yapıyoruz. 3 adet sondaj makinesi aldık yakında faaliyete geçecek. Kendi suyumuzu kendimiz çıkarıyoruz. Kanallarımızı kendimiz kazıyoruz. Yine ilaçlama için araçlarımızı aldık ilaçlamamızı kendimiz yapıyoruz. Yeni aldığımız sulama araçlarıyla sulamamızı kendimiz yapıyoruz. Belediyeler ekonomik bir baskı altındayken biz görüldüğü üzere yenilemelerimizi, yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa’da da büyük değişimler oluyor. Bu hizmetleri zaman zaman anlatıyoruz. Bundan sonra eski ve yeni Şanlıurfa’yı kuracağız ve Şanlıurfa şehir olarak süper ligde olacak” diye konuştu. – ŞANLIURFA