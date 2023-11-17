Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı 17 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg15,0017,00ArpaKg6,506,60BuğdayKg8,8010,00MısırKg5,405,60Preseli pamukKg45,0048,00

Kaynak: AA



