28,70370.14%
31,21160.18%
1.829,230,21%
7850.550,21%
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg15,0017,00ArpaKg6,506,60BuğdayKg8,8010,00MısırKg5,405,60Preseli pamukKg45,0048,00
Kaynak: AA
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
Edirne Ticaret Borsası’nda Buğday Fiyatları Yükseldi
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı 17 Liradan Satıldı
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