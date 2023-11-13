Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı 55 Liradan Satıldı

28,59170.14%
30,59830.19%
1.782,390,30%
7726.290,30%
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg4,506,00BuğdayKg5,016,43MısırKg4,507,83Preseli pamukKg36,0055,00Yağlık çiğitKg5,207,50
Kaynak: AA
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
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