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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı 55 Liradan Satıldı

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Kasım 13, 2023 10:12
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg4,506,00BuğdayKg5,016,43MısırKg4,507,83Preseli pamukKg36,0055,00Yağlık çiğitKg5,207,50

Kaynak: AA
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