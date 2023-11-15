28,69390.14%
31,1529-0.13%
1.817,550,55%
7676.760,55%
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg4,506,00BuğdayKg5,016,43MısırKg4,006,83Preseli pamukKg36,0048,00Yağlık çiğitKg5,207,50
Kaynak: AA
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 48 Liradan Satıldı
Pakistan ve Özbekistan arasında ticaretin artırılması için adımlar atılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.