Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg4,506,00BuğdayKg5,016,43MısırKg4,006,83Preseli pamukKg36,0048,00Yağlık çiğitKg5,207,50

Kaynak: AA



