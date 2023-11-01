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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Yeşil Mercimek 23 TL’den Satıldı

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Kasım 1, 2023 11:40
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Son Güncelleme: 01.11.2023 14:35

Şanlıurfa Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 23 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları ise şu şekildedir: Arpa 5,50-7,61 TL, Buğday 9,34-11,54 TL, Mısır 5,00-5,45 TL, Yağlık çiğit 5,28-5,70 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yeşil mercimekKg23,0023,00ArpaKg5,507,61BuğdayKg9,3411,54MısırKg5,005,45Yağlık çiğitKg5,285,70

Kaynak: AA
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