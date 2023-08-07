Şanlıurfa’da ‘eyyam-ı bahur’ sıcakları etkili oluyor

ŞANLIURFA Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan “eyyam-ı bahur” sıcakları, tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’da da hissediliyor. Kentte vatandaşlar çeşme başlarında, çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

Türkiye’nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Kentte vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi ile parklarda ve yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor. Sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu şehirde, insanlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayı tercih etmiyor.

Çocuklar süs havuzları ve çeşme başlarında serinledi

En çok yaşlıları ve çocukları etkileyen sıcak havada, çocuklar süs havuzları ve çeşme başlarında serinlerken, yaşlılar ise daha çok ağaç gölgelerinde ve cami bahçelerinde güneş ışınlarından korunmaya çalıştı. Çeşme başında serinlemeye çalışan vatandaşlardan Mehmet Çil, “Sıcak havadan korunmak için elimi, yüzümü yıkadım. Gölge alanlarda zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yapacak başka da bir şeyimiz yok” dedi.

Uzmanlar sıcak çarpması uyarısı yaparak, güneş altında fazla durulmaması ve mümkün olduğunca serin saatlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu.