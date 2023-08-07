Sarıyer’de Motosikletle Seyir Halindeyken Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Sarıyer’de motosikletle seyir halindeyken önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün gece Bahçeköy Orman Yolu’nda motosikletle giden Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana’nın önü kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi.

Saldırganların kalaşnikof tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Ateş, Zana ve olay yerinde bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla bir araca konulan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ateş ve Zana, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çevrede bulunan kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.