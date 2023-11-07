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Şarkışla Kaymakamı Emtia Pazarı’nda İncelemede Bulundu

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Kasım 7, 2023 12:28
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Son Güncelleme: 07.11.2023 15:23

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Esentepe Mahallesi’nde kurulan pazarda incelemede bulunarak tezgahtarlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Öztürk, Şarkışla’nın gelişip kalkınması için çalışacaklarını dile getirdi.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Emtia Pazarı’nda incelemede bulundu.

Esentepe Mahallesi’nde kurulan pazarda tezgahtarlar ve vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, talepleri dinledi, esnaflara bol kazanç diledi.

Öztürk, Şarkışla’nın gelişip kalkınması için el birliği içerisinde çalışacaklarını dile getirerek, sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Pazar esnafı da Kaymakam Öztürk’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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