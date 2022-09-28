ŞEKER PANCARI ALIM FİYATINDA %245 ARTIŞ

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kars programı kapsamında Kars Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni’ne katıldı. Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmasında şeker pancarı üreticilerimize müjde vererek; bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi.

Bakan Kirişci, şekerin stratejik ürünler arasında yer alması sebebiyle şeker pancarı tarımının, ülke açısından daha da önem kazandığını belirtti.

Türkiye’nin, şeker pancarından yapılan şeker üretiminde yaklaşık 2,5 milyon ton yıllık üretimi ile dünyada beşinci, Avrupa’da ise dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

“Şeker üretiminde arz güvenliğimizi sağlayan bir seviyede duruyoruz. Şekerpancarı üretiminin en önemli unsuru olan tohum, ülkemizde üretilmekle birlikte, ebeveyn hatlar ithal edilmektedir. Sertifikalı kademede şeker pancarı tohumu üretim miktarı 2021 yılında 2 bin 122 tona ulaşmıştır. Üretilen bu miktar ülke ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Şeker pancarı tohumu üretiminde yeterlilik oranımız yüzde 183’tür. Şeker pancarında arz güvenliği için sertifikalı kademede üretilen tohumlarda kullanılan ebeveyn hatların yerli ve milli kaynaklardan karşılanması önem arz etmektedir.”

YERLİ TOHUM MÜJDESİ

Bakan Kirişci, son yıllarda şekerpancarı tohumuyla ilgili çeşit ıslahına yönelik çalışmalardan olumlu sonuçlar alındıklarını belirterek, “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü tarafından ‘TÜRKŞEKER 2023’ ve ‘TÜRKŞEKER 2053’ adlarında 2 çeşit geliştirilmiştir. Ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Geliştirilen bu çeşitlerin ticarete girmesi için 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu çerçevesinde 28.01.2022 tarihinde Milli Çeşit Listesi’ne kayıtları yapılmış ve üretim izinleri alınmıştır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına üretim izni alınmış bu çeşitlerin, farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk testleri sürmektedir. Bu testlerin neticesine göre kesin kayıtları yapılacak olup tescil süreci devam etmektedir.” diye konuştu.

ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI

Bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatlarını da açıklayan Kirişci, “Bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1400 lira olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 lira kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artış ile ton başına 1450 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Ülke ve millet adına mutluluk ve onur verici bir tarih yazıldığını ifade eden Kirişci, “Bir taraftan yeni enerji kaynakları ve altyapı yatırımlarıyla ekonomide yüzyılın atılımları yapılırken, diğer taraftan da dış politikada saygın ve belirleyici bir ülke olma yolunda tarihi adımlar atılmaktadır. Bugün Türkiye, uluslararası krizlerin çözümüne yönelik katkılarıyla küresel bir güç haline gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin oynadığı rol, dünya barışı adına oldukça önemlidir.” dedi.

Kirişci, Türkiye’nin, ekonomik ve siyasal gücü sayesinde bugün oyun kurucu bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

“GIDA GÜVENLİĞİ, TARIM POLİTİKALARIMIZA YÖN VEREN EN TEMEL ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİDİR”

Ukrayna-Rusya savaşının yol açtığı tahıl krizinin aşılmasında Türkiye’nin üstlendiği yapıcı rolün önemine değinen Kirişci, şöyle konuştu:

“Zira gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğunu biliyor, siyaset mekanizmasını bu yolda etkinleştirmeyi tarihi ve vicdani sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hükümetimiz de dünya ülkelerinin gıda güvenliği adına, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektedir, getirmeye devam edecektir. Gıda güvenliği, tarım politikala-

rımıza yön veren en temel önceliklerimizden biridir. Bu anlamda gıdada kendine yeterliliği, bir istiklal ve istikbal meselesi olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurguluyoruz.”

Sözleşmeli üretimi her iki boyutuyla da son derece fonksiyonel bir model olarak gördüklerini ve önemsediklerini belirten Kirişci, “Bu üretim modeli, bildiğiniz gibi şeker pancarında yıllardan beri uygulanıyor. Gıda arzı açısından sağladığı istikrarla olduğu kadar, çiftçi memnuniyetine yönelik sonuçlarıyla da öngörülebilirliği sağlayan bir model olduğunu görüyoruz.Üretimle ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırılması yanında, üreticimizi koruyacak etkili bir model olarak değerlendirmekteyiz.” diye konuştu.

Kirişci, tarım sektörünün çiftçinin gücü, üretkenliği ve dirayetiyle ileriye gidebileceğine işaret etti.

“Tarım varsa tarımın sanayisi ve katma değeri de vardır” diyen Kirişci, şöyle devam etti:

“Tarım sektörümüz sanayisiyle buluştuğu nispette güçlenmekte, bu da sektörü, ekonominin can damarlarından biri haline getirmektedir. Şeker pancarı üretimini ve şeker sanayisini bu anlamda tarım sektörümüzün en güçlü ve en verimli alanlarından biri olarak görüyoruz. Şeker sanayimiz, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkemiz tarımına rehberlik eden, istihdam ve sanayileşmede önemli role sahip bir sektör olmuştur. Tarıma dayalı sanayi dediğimizde şeker fabrikaları akla gelen ilk örneklerden biri olmuştur. Sadece üretimde istikrar, yeterlilik ve katma değer sağlamakla kalmayıp, istihdama katkılarıyla da bölgenin sosyal kalkınmasını desteklemektedir.”

“ŞEKER ÜRETİMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ BUGÜN DAHA DA ARTTI”

Kirişci, şeker pancarının aynı zamanda çok yönlü bir bitki olduğunu, sadece ekonomik anlamda değil ayrıca şeker pancarının, alan bazında bir ormana kıyasla tam 3 kat daha fazla oksijeni atmosfere verdiğini söyledi.

Stratejik bir sektör olan tarımı güçlendirmek ve aynı zamanda üreticilerin emeğini koruma konusunda son derece kararlı olduklarını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

“Bu iki hususu birbirinin koşulu olarak görüyor, tarım politikalarımızı gıda bağımsızlığını ve insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirmeye devam ediyoruz. Küresel ekonomide ortaya çıkan belirsizlik ve riskler dolayısıyla şeker üretiminin stratejik önemi bugün daha da arttı. Bu nedenle, çiftçilerimizi memnun edecek her fedakârlığı ve çalışmayı el birliğiyle yapacağımıza yürekten inanıyorum. Gerek özel sektör gerekse kamu işletmelerimiz bu konuda aklıselim bir yaklaşım içinde olacaktır.”

Yeni üretim sezonun bereket getirmesini dileyen Kirişci, “Eli öpülesi çiftçilerimizin alın ve akıl terini korumakta ne kadar kararlı olduğumuz, bütün milletimiz tarafından görülmektedir. Biz şeker fabrikalarını bu ülkenin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. 2022-2023 yılı şeker pancarı alım kampanyamızın bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde başta üreticilerimize bol bereketli kazançlar sağlamasını, çalışan kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını fazlasıyla almasını diliyorum. Halkımıza ve ülkemize faydalar getirmesini niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından kantar açılışı yapılarak ilk pancar alımı gerçekleşti.

D.DOĞAN