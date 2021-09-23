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Selcan Asyalı 800 TANE CEVİZ AĞACIM VAR

Selcan Asyalı 800 TANE CEVİZ AĞACIM VAR

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı "İpek Yolu"nun 23 Eylül Perşembe akşamı konuğu son dönemin en dikkat çeken güçlü seslerinden olan Selcan Asyalı oldu.

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Eylül 23, 2021 10:35
Selcan Asyalı 800 TANE CEVİZ AĞACIM VAR
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800 TANE CEVİZ AĞACIM VAR
 
İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı “İpek Yolu”nun 23 Eylül Perşembe akşamı konuğu son dönemin en dikkat çeken güçlü seslerinden olan Selcan Asyalı oldu. İpek Açar ve Selcan Asyalı, TRT Müzik ekranlarında, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde birbirinden muhteşem şarkılara imza attılar, düetler yaptılar. Selcan Asyalı sözü ve müziği kendisine ait olan birbirinden özel şarkılarını “İpek Yolu”nda seslendirdi.
20 DÖNÜME CEVİZ EKTİM
 
Selcan Asyalı, programda ilginç bir açıklamaya da imza attı. Pek çok kişinin dikkatini çekecek, yeni bir yatırım şekli deneyen Asyalı, 20 dönüme ceviz ektim. 800 tane ceviz ağacım var. 2 yılda ceviz ağacından meyve alabiliyorsun, ilk cevizlerimi almak için büyük bir heyecanla beklemedeyim” dedi. 

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