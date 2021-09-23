Selcan Asyalı 800 TANE CEVİZ AĞACIM VAR

800 TANE CEVİZ AĞACIM VAR

İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı “İpek Yolu”nun 23 Eylül Perşembe akşamı konuğu son dönemin en dikkat çeken güçlü seslerinden olan Selcan Asyalı oldu. İpek Açar ve Selcan Asyalı, TRT Müzik ekranlarında, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde , Alper Kömürcü direktörlüğünde birbirinden muhteşem şarkılara imza attılar, düetler yaptılar. Selcan Asyalı sözü ve müziği kendisine ait olan birbirinden özel şarkılarını “İpek Yolu”nda seslendirdi.

20 DÖNÜME CEVİZ EKTİM