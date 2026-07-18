Bereketli Hasat İçin Doğanhisar'da Biçerdöver Denetimleri Sürüyor

Doğanhisar'da, hububat hasadının sorunsuz ve verimli geçmesi amacıyla biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor. Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, üreticinin bir yıllık emeğinin karşılığını tam olarak alabilmesi için tarlalarda denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan kapsamlı denetimlerde; dane kayıplarının en aza indirilmesi, ürün kalitesinin korunması ve çiftçilerin alın terinin güvence altına alınması hedefleniyor. Bu doğrultuda, biçerdöverlerin teknik uygunlukları ve operatörlerin geçerli belgelere sahip olup olmadıkları titizlikle kontrol ediliyor. Ayrıca, operatörlere doğru ve modern hasat teknikleri konusunda detaylı bilgilendirmeler yapılarak, verimli ve güvenli bir hasat sürecinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin alın terini korumak, milli servet niteliğindeki ürün kayıplarının önüne geçmek ve Doğanhisar'ın bereketli bir hasat sezonu geçirmesini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Bu denetimlerle, hem üreticinin kazancı artırılıyor hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlanıyor.

Editör: F.ÖZKAN