SELÇUKLU SANAT AKADEMİSİ 6.DÖNEM ÖN KAYITLARI BAŞLADI

Selçuklu’da sanatın adresi olan ve şehrin sanat hayatına katkı sunan Selçuklu Sanat Akademisi’nde ön kayıtlar başladı.Ön kayıtlar 26 Mayısa kadar sürecek.

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Selçuklu Sanat Akademisi 6.dönem kayıtları başladı. Yıl boyunca bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunan akademide 6.dönem kayıtları 22 Mayıs tarihinde başladı. www.selcuklusanatakademisi.com adresinden gerçekleştirilecek ön kayıtlar 26 Mayıs’ta sona erecek. Kesin kayıtlar ise 29 Mayıs-04 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Sanatın kalbinin attığı Selçuklu Sanat Akademisi’nde hangi eğitimler veriliyor

Sahne ve Gösteri Sanatları Eğitimi alanında:

8-9, 10-11 yaş aralığı için çocuk drama, 10-11,12-13,14-15 yaş aralığı için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere genç drama branşları yer alıyor.

Kişisel Gelişim alanında:

Diksiyon, fotoğrafçılık, Liderlik ve Kişisel İmaj Yönetimi, Etkili İletişim, Sosyal Medya Yönetimi, Sinematografi (Senaryo Oluşturma ve Kısa Film Atölyesi), Tiyatro Senaryo Yazarlığı, 8-11,12-14 yaş aralığında Çocuk Resim branşları yer alıyor.

Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu Sanat Akademisi şehrimizin bir markası olmuştur”

Selçuklu’da sanatın adresi olan Selçuklu Sanat Akademisi’nin tüm Konya’dan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Sanat Akademimizle, bünyesinde bulundurduğu branşlarla her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği içersinde sanatın birçok dalının olduğu, kişisel gelişim eğitimlerimizin yer aldığı bir platform oluşturduk. Akademimizin her yaştan ve farklı meslek gruplarından insanımız tarafından yoğun ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. Kendini geliştirmek isteyenlerin, yeteneklerini daha da ileriye taşımak isteyenlerin ve tüm sanat severlerin adresi olan Selçuklu Sanat Akademisi bünyesinde oluşturduğu branşlarda kursiyerlere dönem sonunda sanatları ile ilgili performans imkanı da sunarak eğitim alan kursiyerleri çıktıkları yolda cesaretlendiriyor. Bu minvalde hemşehrilerimizin sanata dair yoğun taleplerini dikkate alıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı planlıyoruz. Selçuklu Sanat Akademisi keşfedilecek yeni yetenekleriyle Selçuklu’dan dünyaya açılacak bir kapı hem de şehrimizin bir markası olmuştur ” dedi.

Selçuklu Sanat Akademisi tarafından ücretsiz olarak eğitimi verilecek olan branşlarla ve kayıtlarla ilgili tüm detaylara www.selcuklusanatakademisi.com adresinden ulaşılabiliyor. A.ARAN