Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

28,34310.04%
30,11090.44%
1.809,410,30%
7528.570,30%
Son Güncelleme: 02.11.2023 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 28,3380 liradan, avro 30,0330 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,3380 liradan, avro 30,0330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, avronun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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