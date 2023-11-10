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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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Kasım 10, 2023 06:04
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,5510 liradan, avro 30,4600 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,5490 liradan alınan dolar, 28,5510 liradan satılıyor. 30,4580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,4600 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, avronun satış fiyatı ise 30,5170 lira olmuştu.
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