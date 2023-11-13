28,60400.11%
30,59160.14%
1.781,320,25%
7771.340,25%
İstanbul serbest piyasada dolar 28,5590 liradan, avro 30,5210 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,5570 liradan alınan dolar, 28,5590 liradan satılıyor. 30,5190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,5210 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 30,5270 lira olmuştu.
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Çin-Brezilya Hava Kargo Rotası Üzerinden 10.000 Ton Mal Sevk Edildi
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