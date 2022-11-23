ŞEYH ŞAMİL CADDESİ’NDEKİ SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Asfalt faaliyetlerinde yoğun geçen bir sezonun ardından Çumra’da Şeyh Şamil Caddesi’de sıcak asfalta kavuştu.

Çumra’da sıcak asfalt çalışmaları bu yıl planlı bir şekilde tamamlandı. İlçe merkezinde ve mahallelerde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarıyla kilitli parke taşı serili birçok cadde prestij cadde görünümüne kavuştu. En son Şeyh Şamil Caddesi’de, altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt seriminin tamamlanması ile modern bir görünüme büründü. Asfalt faaliyetlerinde bereketli bir sezon geçirdiklerini kaydeden Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan modern alt ve üstyapı yatırımları sonucunda bu imkanları ilçe halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İlçenin tamamında yoğun tempo ile çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Candan konuya ilişkin yaptığı açıklamada yürütülen altyapı ve asfalt yatırımları ile önceden belirlenen hedeflerin birer birer gerçekleştirildiğini söyledi. Candan; “Her geçen yıl hedeflerimizin üzerine koyarak gerçekleştirildiğimiz yatırımlarımızı ilçe halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz için modern fiziki alt ve üst yapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla verimli bir sezon geçirdik Elhamdülillah… İlçe merkezimizde birçok cadde ve sokağımız sıcak asfalt imkanına kavuştu. Merkez dışında da hemşehrilerimizin daha kaliteli yollara kavuşturmak için seferber olduk ve asfalt çalışmalarımız planlı bir şekilde gerçekleşti. En son Şeyh Şamil caddemizde KOSKİ ve Belediyemiz tarafından yapılan alt yapı çalışmaları ve Konya Büyükşehir Belediyemizce yapımı tamamlanan sıcak asfalt serimiyle daha modern bir görünüm kazandı. Çumra’mızın modern ve daha yaşanabilir bir şehir olmasında sıcak asfalt faaliyetlerinin etkisi çok önemliydi. Bu güzel yatırımların gerçekleşmesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin büyük katkıları olmasa bu güzel yatırımları elbette gerçekleştiremezdik. Önümüzdeki yıllarda birlikte yapacağımız nice güzel hizmetleri ilçemize kazandırmayı arzu ediyoruz. Bu çalışma sezonunda esnaf ve vatandaşlarımızın gösterdiği hoşgörüye ayrıca teşekkür ediyoruz. Çumra’mıza hayırlı olsun’ ifadelerini kullandı. A.ARAN