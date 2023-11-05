Sinop’ta Pilav Satıcısı: İnsanların Alım Gücü Bitti

MUSTAFA USTA

Sinoplu pilav satıcısı Abdullah Yaşar Özbilen, “Tezgahıma gelip de hesabına para yatmamış üniversite öğrencisi oldu. Ben de ona sonra bırakırsın dedim. İnsanların alım gücü bitti. 1 ekmek 8 lira, 1 simit 8 lira, 1 çay 8 lira olmuş” dedi.

Sinop’un en işlek caddesi Sakarya Caddesi’nde pilav satışı yapan Abdullah Yaşar Özbilen, geçen yıllara göre insanların ve öğrencilerin alım güçlerinin düştüğünü belirtti. Özbilen, şöyle konuştu:

“PARA KAZANILMIYOR”

“Çoğunlukla üniversite öğrencilerine satışımız oluyor. Onun için öğrenciye fiyat tarifesini porsiyonuna göre 30 lira ve 50 lira yaptık. 30 liralık porsiyonda 250 gram, 50 liralık porsiyonda ise 450 gram pilav var. Bunun yanında tavuk ve nohut da var. Diğer lokantalara göre fiyatlarımız cüzi. 4 sene önce 1 porsiyon pilavı 10 liraya satıyordum. Pandemi araya girince satışlarımız çok durdu. Bir ben burada askıda pilav uygulaması yaptım. Maddi durumu olmayan, mendil satarak geçinen arkadaşlarımız var onlara da birer tabak ayırıyorum. Para kazanılmıyor çünkü piyasa normal bir pirinç 60 lira. Ben pirinci Havza’dan biraz hesaplı buldum. Tezgahıma gelip de hesabına para yatmamış üniversite öğrencisi oldu. Ben de ona sonra bırakırsın dedim. İnsanların alım gücü bitti. 1 ekmek 8 lira, 1 simit 8 lira, 1 çay 8 lira olmuş. Bunlar lüks değil. Pilav da lüks değil ama öğrenci bir lokantaya gitse 150 liradan aşağı kalkamaz. Bende 30 liraya karın doyurmaya çalışıyorum.”