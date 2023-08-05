Sinop’un Ayancık ilçesinde ahşap ev yandı.
Doğanlı köyü Orta Mahalle’de Elmas Göksel’a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli ve Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi Elmas Göksel’in yangın çıktığı esnada komşusunda olduğu öğrenildi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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