Sivrihisar Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi İlk Domates Hasadını Gerçekleştirdi

Sivrihisar’ın ilk kadın kooperatifi olan Sivrihisar Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün destekleriyle kurulduğu günden bugüne önemli bir adım daha atarak, ilk domates hasadını gerçekleştirdi.

Sivrihisar yöresine ait lezzetlerin yapımıyla birlikte sürdürülebilir tarım ile kadın istihdamını teşvik etmek gibi amaçlarla kurulan Sivrihisar Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi, tarım sektöründe bozkır kadınlarının gücünü temsil ediyor. Gün geçtikçe güçlenen kooperatif, yeni ürünü olan domatesle bölgedeki kadınların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

“İlk hasadımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz”

Kooperatif üyeleri, özenle bakımlarını üstlendikleri domates seralarından elde ettikleri verimle büyük gurur yaşıyor. Kooperatif üyesi Fazilet Özgeneci, “İlk hasadımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Üye arkadaşlarımızla birlikte hasadını gerçekleştirdiğimiz domateslerden salça ve sos gibi ürünlerin üretimini gerçekleştireceğiz. Biz kadınlar tarım, üretim ve satış gibi tüm süreçlerde tüm gücümüzle var olmaya devam edeceğiz. Bizleri her zaman destekleyen, karşılaştığımız her engeli aşmamızda öncülük eden belediye başkanımız Hamid Yüzügüllü’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kadınlarımızın girişimciliği ve üretkenliği toplumda cinsiyet eşitliği ile kadınların güçlenmesi adına önemli bir adımdır”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise, kooperatifin kurulmasından bu yana girişimci ve çiftçi kadınlara destek vererek kadınların tarımdaki ve hayattaki rolünü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Yüzügüllü, “Kadınlarımızın toplumsal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasını teşvik ediyoruz. Sivrihisar Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi’nin ilk domates hasadını gerçekleştirmesi, onların azimli ve başarılı çalışmalarının bir kanıtıdır. Bozkırın güçlü kadınları tarımdaki başarısıyla da kendini gösterdi. Kooperatifin başarılı işleyişi, bölgeye örnek olmaktadır. Kadınlarımızın girişimciliği ve üretkenliği toplumda cinsiyet eşitliği ile kadınların güçlenmesi adına önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı. – ESKİŞEHİR