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Anasayfa / Ekonomi / Son Dakika: Ayasofya Camii’ne girişler, 15 Ocak itibarıyla yabancı turistler için ücretli olacak.
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  • Son Dakika: Ayasofya Camii’ne girişler, 15 Ocak itibarıyla yabancı turistler için ücretli olacak.

Son Dakika: Ayasofya Camii’ne girişler, 15 Ocak itibarıyla yabancı turistler için ücretli olacak.

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Ekim 31, 2023 07:52
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Son Güncelleme: 31.10.2023 10:48

Son dakika: Ayasofya Camii’ne girişler, 15 Ocak itibarıyla yabancı turistler için ücretli olacak.

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