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Son Güncelleme: 31.10.2023 10:48
Son dakika: Ayasofya Camii’ne girişler, 15 Ocak itibarıyla yabancı turistler için ücretli olacak.
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
Çin’de İmalat Dışı Faaliyetler Ekim Ayında Büyüdü
Son Dakika: Ayasofya Camii’ne girişler, 15 Ocak itibarıyla yabancı turistler için ücretli olacak.
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