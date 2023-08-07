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Anasayfa / Ekonomi / Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi
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  • Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi

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Ağustos 7, 2023 16:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Fındık üreticisinin beklediği haber de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Fındık alım fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

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