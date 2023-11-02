Son Dakika! THY’den yeni açıklama: Sistemdeki aksaklık giderildi, operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir

Network ağında yaşanan sıkıntı nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşları 3 saat iptal eden THY yeni açıklama yaptı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ÇIKIŞLI UÇUŞLAR 3 SAAT İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları’nda (THY), biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu yaşanan aksaklıklar giderilemeyince İstanbul çıkışlı seferler 19.00-22.00 saatleri arasında iptal edilmek zorunda kaldı. Yolcular seferlerin ne zaman normale döneceğini merak ederken beklenen açıklama geldi.

“OPERASYON KADEMELİ OLARAK NORMAL SEYRİNE DÖNMEKTEDİR”

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, sıkıntının giderildiğini, seferlerin kademeli olarak normale döndüğünü belirtti. Siber saldırının olmadığını söyleyen Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir. Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz.”

İGA, ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ BAŞLATTI

Öte yandan, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havalimanında bekleyen yolcular için ücretsiz internet hizmeti başlatıldığını duyurdu.