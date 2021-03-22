SORULARLA ÇUMRA ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLANDI

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen “Sorularla Çumra Ödüllü Bilgi Yarışması” sonuçlandı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Çumra Belediye Başkanı Recep Candan verdi.

Pandemi döneminde ilçe halkının öğretici faaliyet içinde bulunarak Çumra’nın sosyal – tarihi -kültürel potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları amacıyla 1 ve 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılar online olarak düzenlenen sınava katıldı.

Her yaş gurubundan vatandaşı kapsayan yarışmada Çumra’nın tarihi, turistik, kültürel değerlerini anlatan sorular yöneltilirken; katılımcılar en kısa sürede en fazla doğru cevaba ulaşabilmek için mücadele etti. Yarışma da başarı skalası eşit sayıda soru cevaplayanlar arasından en hızlı sürede bitirenler olarak belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayından geçen toplam 300 kişinin katıldığı yarışmada en çok soruya doğru cevap veren Zeki Kurt birinci, Fevza Gederet ikinci, İsmail Işık ise üçüncü, Eda Karaaslan dördüncü oldu.

Yarışmada birinciye Bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye 250 TL’lik alışveriş çeki verildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Çumra Belediye Başkanı Recep Candan verdi. Başkan Altay dereceye giren vatandaşları başarılarından dolayı tebrik ederek, Çumra’da kültürel anlamda bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

Çumra’da kültürel ve sosyal çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “10 bin yıllık bir geçmişi olan Çatalhöyük ile birlikte Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin de önemli noktalarından bir olan ilçemizin tarihi ve kültürel yönüyle bolca bilgi birikimi sunan bir yapısı var. Tarihi birikiminin yanında Çumra’nın coğrafi ve ilçe halkımızın kültürel çeşitliliği de buna eklenince bu bilgi birikimini yarışma yoluyla vatandaşlarımız ile paylaşmak için böyle bir etkinlik düzenlemiştik. Yarışma içerisinde Çumra’mızın tarihi, sosyal ve kültürel içerikli soruların hazırlanmasında Mehmet Karabayır hocamıza teşekkür ediyorum. Yarışmamız süresince hemşehrilerimizden gelen katılım oldukça yoğun oldu. Çumra’mız hakkında bilgi birikimlerini ortaya koyarak dereceye giren hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Katılımlar arttıkça bu gibi yarışmaları sürdürmeye devam edeceğiz inşallah..” dedi.