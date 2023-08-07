Soyguncuları camdan sandalye ve saksı atarak engellediler… O anlar kamerada

Lüks araçla soygun girişimini komşuların müdahalesi engelledi

İSTANBUL – İstanbul Zeytinburnu’nda lüks araçla tekstil mağazasını soymaya gelen yüzleri maskeli 5 şüpheliye bina sakinleri müdahale etti. Mağazadan çıkardıkları çelik kasayı sokağın ortasında bırakan şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Bina sakinlerinin sandalye, saksı ve demir sopalı müdahalesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Telsiz Mahallesi İmdat Toraman Caddesi’nde saat 05.50’de meydana geldi. İddialara göre, yüzleri maskeli 5 şüpheli, beyaz lüks bir araçla cadde üzerindeki bir tekstil mağazasının önüne geldi. Araçtan inen şüpheliler, mağazanın kepengini kırdıktan sonra içeri girdi. Yazıhanenin kapısını da kırarak içeride bulunan kasayı dışarı çıkardılar. Mağazanın alarmı çalmaya başlayınca bina sakinleri uyanarak dışarı çıktı. Soygun girişimini gören komşular camlarından sandalye, saksı ve bardak fırlattı. Camdan atılan sandalye bir şüphelinin sırtına isabet etti. Binadan çıkan 2 kişi de demir sopalarla şüphelilerin üstüne yürüdü. Bina sakinlerine silah doğrultan şüpheliler, çelik kasayı olay yerinde bırakarak geldikleri araçla uzaklaştı.

Alarm sisteminin uyarı vermesi üzerine işyeri sahibi Kadir Nazik olay yerine geldi. Çelik kasanın sokakta olduğunu gören Nazik, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Komşuların müdahalesiyle önlenen soygun girişimi kamerada

Soygun girişimi caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kepengi kırarak mağazanın içine girdiği ve çelik kasayı dışarı çıkardıkları görülüyor. Bina sakinleri camdan attıkları eşyalar ve demir sopayla şüphelileri müdahale ediyor. Şüpheliler daha sonra araca binerek kaçıyor.

“İşyerine geldiğimde kasayı bırakıp gitmişlerdi”

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Kadir Nazik, “Pazar sabahı 05.50 sıralarında evimde uyumaktaydım. Alarmın ötmesi üzerine merkez sisteminden haber geldi. Ben de kamera görüntülerine bakınca içerideki hareketliliği gördüm. Apar topar işyerime geldim. İşyerine geldiğimde kasayı bırakıp gitmişlerdi. Beni ilk komşum aradı” dedi.

“Saksı, bardak ve sandalye atıyorlar”

Şüphelilerin 5 kişi olduğunu söyleyen Nazik, “Kamera görüntülerini izlediğimde 5 kişi olduklarını gördüm. Beyaz lüks araçla geliyorlar. Yüzleri kapalı, maskeli ve eldivenliler. İçeriye girmeden önce kepengi kırıyorlar. Sonra kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Yazıhaneye doğru yöneliyorlar. Ofisin kapısını kırıyorlar. Kasayı çekip sürükleyip dışarı atıyorlar. Tam arabaya atmaktayken komşular, bina sakinleri müdahale diyorlar. Saksı, bardak ve sandalye atıyorlar. Sandalye birinin sırtına isabet ediyor. Komşulara silah doğrultuyor” şeklinde konuştu.

“Komşularıma çok teşekkür ediyorum”

Komşuların müdahalesinden söz eden Kadir Nazik, “Bizim işyerimizin üstünde bulunan 2 komşumuz sopalarla müdahale ediyorlar. O anda bırakıp kaçıp gidiyorlar. Bu şekilde gelişiyor. Kepengimizi, camlarımızı, kapımızı kırdılar. Televizyonumuz zarar gördü. Zararımız bunlar. Verilmiş sadakamız varmış. Kasanın içinde ufak tefek hasılat vardı. Evraklarımız vardı. Ben komşularıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah herkese böyle komşular nasip etsin. Cesaretli ve yürekliler. Emniyete gittik şikayetçi olduk. Polis araştırmaya devam ediyor” diye konuştu.