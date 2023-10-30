Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 871 Lira 62 Kuruş

Son Güncelleme: 29.10.2023 14:45

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 871 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 415 bin 959 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 821 bin 34 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 871 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 418 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 415 lira 201 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 328 lira 4 kuruş olarak belirlendi. Türkiye’ye dün 80 milyon 608 bin 387 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 81 milyon 222 bin 183 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 871 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 415 bin 959 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 821 bin 34 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 871 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 418 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 415 lira 201 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 328 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün 80 milyon 608 bin 387 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 81 milyon 222 bin 183 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA



