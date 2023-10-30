Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 936 Lira 98 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 936 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 339 bin 598 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 415 bin 959 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 936 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 494 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 483 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 390 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün 84 milyon 226 bin 305 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 85 milyon 119 bin 165 metreküp olarak kayıtlara geçti.