Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 448 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 448 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 320 bin 798 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 587 bin 873 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 448 lira 58 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 37 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 21 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 876 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün 111 milyon 734 bin 527 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 660 bin 225 metreküp olarak kayıtlara geçti.