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Tahran’da düzenlenen Uluslararası İran Elektrik Endüstrisi Fuarı devam ediyor

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Kasım 16, 2023 01:56
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İran’ın başkenti Tahran’da dün başlayan 23. Uluslararası İran Elektrik Endüstrisi Fuarı devam ediyor.

Fuara elektrik endüstrisinde faaliyet gösteren Almanya, Çin, İtalya, Japonya, Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hindistan, Slovenya, İspanya ve Güney Kore’den firmalar katılıyor.

Elektrik endüstrisinde kullanılan ham madde ve yan ürünlerin sergilendiği ve tanıtımların yapıldığı fuara katılan firmalar, uluslararası işbirliklerini geliştirme yollarını görüştü.

Fuar 17 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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