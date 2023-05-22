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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

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Mayıs 22, 2023 14:42
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Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Nezir Büyükçay idaresindeki 63 AAP 153 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otobüste bulunan Nesibe Büyükçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Nezir Büyükçay ile minibüste bulunan Mehmet Büyükçay, Süreyya Büyükçay, Aslan Büyükçay, Enes Büyükçay, Ahmet Büyükçay, Nurullah Büyükçay, Azat Büyükçay yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.​​​​​​​ AA
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