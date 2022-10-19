TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET ÇUMRA ŞUBESİ AÇILDI

Son dönemde indirimleriyle öne çıkan Tarım Kredi Kooperatif Market, Konya’nın bir çok ilçesinde olduğu gibi Çumra’da da şube açtı.

Tarım Kredi Kooperatif Market Çumra şubesi dün saat 10.00’da yaptığı açılışla hizmet vermeye başladı.

Açılışa İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İlçe Belediye Başkanı Av. Recep Candan ve İlçe Müftüsü Ali Abay ile birlikte bir çok vatandaş katılım sağladı.

Açılışın ardından Başkan Candan: “Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketinin Çumra şubesinin açılışını gerçekleştirdik. Çumra’mıza hayırlı olsun.” İfadelerini kullandığı bir mesaj yayınladı. F.ÖZKAN