Tarım Makineleri Yangınlara Neden Olabilir

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ettiği bu günlerde tarlada traktöre bağlı olarak yüksek devirde çalışan tarım makinelerinin ısınması sonrası çıkan kıvılcımların yangınlara neden olabildiğini belirten tarım makine üreticileri, olumsuzluklara karşı makine bakımlarına dikkat çekti.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında tarım arazilerinde üretim yapan çiftçilere muhtemel yangınlara karşı uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının artışından dolayı aşırı ısınan tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlar tehlike saçıyor. Büyük yangınlar sonrası ovada ve ova çevresinde bulunan ormanlık alanların zarar görebileceğini belirten tarım makineleri üreticisi İbrahim Onur Karalar, “Tahıl ambarı olarak bilinen Konya da Türkiye’nin etkisi altında kaldığı kavurucu sıcaklardan en fazla etkilenen bölgelerden diyebiliriz. Çiftçilerimizin dikkat edebileceği bir takım hususlar var. Özellikle arazide çalışırken sigara izmariti, cam şişe, soda şişesi gibi bunların hepsi güneşin etkisiyle beraber çok fazla yangına sebep olabiliyor. Ayrıca bunun dışında çalışan makinelerde özellikle biçerdöverlerde, elektrik tesisatı ve rulman yatakları gibi malzemelerin değişmesi ve bakımlarının düzenli olarak yapılması lazım. Çünkü çok fazla ısındığı zaman rulman yataklarında dağılma sonucunda alev ve kıvılcım atabiliyor. Bu da yangınlara sebep verebiliyor” dedi.

“Ufak bir detay gibi görünüyor ama büyük yangınlara sebep verebiliyor”

Tarım arazilerinde kullanılan makinelerin bakımının önemine değinen İbrahim Onur Karalar, “Biçerdöverler çok fazla ısıya dayanıklı rulmanlar kullanılıyor. Bunlar da yangınlara sebep olabiliyor. Malzemelerin bakımları yapılmadığı zaman büyük zararlar meydana gelebiliyor. Rulmanların belli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Bizim makinelerin yine belli periyotlarla bakımları, yağlamaları yapılması gerekiyor. Örneğin şanzımanlı ürünlerde değişecek parçalara bakılması gerekiyor ama asıl husus araçta bitiyor. Araçta eğer elektrik tesisatı veya herhangi bir sorun varsa bunlar alev atabiliyor. Yani çiftçilerimizden asıl istediğimiz traktör içerisindeki veya herhangi bir araç içerisinde sigara izmaritlerini kül tablalarına atmaları ve içtikleri herhangi bir camlı ürünleri de bir yere biriktirip daha sonra çöp kutularına atmaları. Çünkü bunların hepsi yangına sebep olan ana sebeplerden. Ufak bir detay gibi görünüyor ama büyük yangınlara sebep verebiliyor” şeklinde konuştu.

Ovada bulunan arazideki trafoların da çevresinde yanıcı madde bulundurulmamasına dikkat çeken Karalar, “Trafo etraflarındaki otlar mesela trafodan en ufak bir kıvılcım atması sonucu büyük yangınlara sebep olabiliyor. Özellikle hat başlarında daha fazla yaşanıyor. Bunun için bu tarafa bakımları ve trafo etrafının temiz olmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. – KONYA