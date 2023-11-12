THY, 600 adetlik yeni uçak siparişi için ilk adımı attı

Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, yaz aylarında gündemde olan 600 adetlik yeni uçak siparişinin ilk kısmı için düğmeye bastı. THY yönetimi, tek kalemde şirket tarihinin en yüksek adetli uçak alımını gerçekleştirme yolunda İstanbul’da Avrupalı uçak üreticisi Airbus firmasının yetkilileriyle bir araya geldi. İşte rekor sayıdaki uçak siparişinin detayları…

Dubai Airshow öncesi THY Show!

Halihazırda Dünya’nın en çok noktasına uçuş yapan hava yolu şirketi olma niteliğine sahip bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, en prestijli airshowlardan birisi olan Dubai Airshow öncesi yaptığı hamle ile gözleri İstanbul’a çevirdi.

Filosundaki uçak sayısını giderek daha fazla arttırma politikası güden şirket, bu bağlamda yaz aylarında 600 uçaklık dev bir sipariş haberleriyle gündeme gelmişti. Fakat birtakım muhtelif kaynaklı sebepler nedeniyle beklenen dev sipariş henüz verilmemişti.

Uçak üretim sektörünü domine eden başlıca şirketlerden Avrupalı uçak üreticisi Airbus’ın yetkilileriyle bir araya gelen THY yöneticileri, beklenen dev siparişin ilk kısmı için büyük bir adım attı. Anlaşmaya göre şirketin önceden siparişi olan 10 uçakla birlikte toplam 355 adetlik muhtelif tipte uçak siparişi için taraflar anlaşmaya vardı. Öyle ki yapılan bu anlaşmayla birlikte THY tarihinin en yüksek adetli uçak siparişi de verilmiş oldu.

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İşte dev siparişin detayları!

THY ‘nin 435 uçaklık mevcut filosuna ek olarak verdiği ve Dubai Airshow’ da resmi açıklamasının yapılması beklenen toplamda 355 adet uçağı içeren tarihi sipariş paketindeki uçak tipleri ve adetleri şu şekilde:

250 adet A321 NEO

75 adet A350-900

15 adet A350-1000

5 adet A350F kargo uçağı

10 adet A350-900 (Önceden sipariş verilen)

Hem uzun hem de kısa menzilli tipte uçakları içeren siparişte dikkat çeken kısımlardan biri ise halihazırda filoda bulunmayan 15 adet A350-1000 uçağı siparişi. A350-1000, geniş gövde oluşundan ötürü sunduğu yüksek yolcu kapasitesi, konforu, uzun menzili ve verimlilik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Verilen bu rekor siparişe paralel olarak bayrak taşıyıcımızın gelecek politakaları hakkında fikir sahibi olmak mümkün. Siparişteki uçaklar filoya eklendiğinde şirketin en büyük niteliklerinden birisi olan Dünya’nın en çok noktasına uçma özelliğini daha güçlü bir şekilde elinde tutacağı hem uzun menzil hem de kısa menzile sahip farklı tipte uçakların olduğu bu siparişe bakılarak ön görülebilir.

Ayrıca daha fazla uçakla daha fazla operasyon icra edecek olmak, şirketin çeşitli birimlerindeki istihdam sayısınında giderek artacağına işaret ediyor. Bu bağlamda büyük önem taşıyan noktalardan bir diğeri de filodaki uçakların sürekli uçuşa elverişli hale gelmesi için bakımlarının eksiksiz yapılmasını sağlayacak altyapı ki bu durum, THY’nin uçak bakımı yapan iştirak şirketi Turkısh Technic’te de gerek istihdam gerekse şirket yetkinliği açısından büyük atılımlara işaret ediyor.

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