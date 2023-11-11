THY’den 355 adetlik dev Airbus siparişi

Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul’da bir araya gelerek 355 uçaklık dev Airbus siparişi verdi.

355 UÇAKLIK SİPARİŞ

HavaSosyalMedya’nın haberine göre Türk Hava Yolları; 250 adet A321 NEO uçağı, 75 adet A350-900 uçağı, 15 adet A350-1000 uçağı, 5 adet A350F kargo uçağı olmak üzere toplam 345 adet uçağın satın alınması için Airbus firmasıyla anlaştı.

Airbus siparişleri önceden anlaşması yapılan 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak verildi. Toplam Airbus siparişi bu şekilde 355 oldu.

İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİLER

Ayrıca Airbus A350 uçaklarının motor bakım hizmetinin ve yedek motorlarının temini için motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileri ile THY üst yönetimi İstanbul’da bir araya geldi.

Kaynak: Havasosyalmedya.com