TKDK desteğiyle köyünde süt üretim çiftliği kurdu

Çorum’da yaşayan Veteriner Sağlık Teknikeri Ersan Avcu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekle Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyünde 120 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim çiftliği kurdu.

IPARD II 10.Başvuru Çağrısında desteklenen projeye, 2 milyon 750 bin liralık sözleşmeye karşılık olarak 1,9 milyon lira hibe ödendi.

IPARD Programından yararlanan yatırımcıların arasına katılmaktan mutluluk duyduğunu ve AB standartlarındaki çiftliğini ülke hayvancılığına kazandırmış olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Ersan Avcu, “20 başlık oldukça eski bir ahırım vardı. Tadilat yapıp büyütmeyi düşünürken, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanımızın TKDK’ya yönlendirmesi sonucunda, 2 bin 200 metrekare toplam kapalı alanı bulunan, hayvan refahı, süt hijyeni, gübre yönetimi ve iş güvenliği şartlarına uygun, modern makine ve ekipmanlarıyla AB standartlarında,120 büyükbaş sağmal inek kapasiteli ahır ve müştemilatıyla hem ilçemin hem de köyümün en büyük kapasiteli çiftliğine sahip oldum.3 kişiye istihdam sağladım. 80 başı sağmal olmak üzere şu an 200 baş hayvan sayısına ulaştım” dedi.

Günde 2 tonu aşan süt üretimi yaptığını anlatan Avcu, “Genç hayvanlarım büyüdükçe sağmal hayvan sayım ve süt üretimim de artacak. İleriye dönük hedeflerim arasında sağım robotu almak var. Her zaman yanımda olan aileme, kardeşime, projemin gerçekleşmesi sırasında emeği geçen herkese, verdiği destekle işletmemi kurmama vesile olan devletime ve projemin hayat bulmasında büyük yardımlarını gördüğüm TKDK yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. – ÇORUM