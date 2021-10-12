TORKU ŞEKERSPOR’DAN BÜYÜK BAŞARI; TORKU ŞEKERSPORLU ALİ İHSAN EĞİN BALKAN ŞAMPİYONU OLDU

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Torku Şekerspor takımından Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Torku Şekerspor ve Milli Takım antrenörü İsmail Uğurlu, “Bundan sonra başarılar gelmeye başlayacak. Balkan Şampiyonasında da bunu gördük. Zorlu parkurların yer aldığı zirve finişinde kar yağışının olduğu yarışları geçerek Torku Şekerspor’dan sporcumuz Ali İhsan Eğin, finiş çizgisini ilk gecen isim olmayı başardı ve şampiyon oldu. Konyalı gençlerden oluşturduğumuz takımımız önümüzdeki sene büyükler kategorisi yarışlarında boy gösterecek, gençlerimiz aldıkları sonuçlarla Türk bisikletinin geleceği için umut vadettiler.

İnşallah gelecek yıl, Torku Şekerspor olarak, bu gençlerimizi profesyonel statüye çıkarıp, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turumuzda yer aldıracağız.

Bu çerçevede tekrar Onursal Başkanımız Recep Konuk’a Türk bisikletine sağladığı katkılardan dolayı şükranlarımızı iletiyorum, bütün sporcularımızı da gayretlerinden, ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum” dedi.

Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Torku Şekerspor takımından Konyalı sporcu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu. Slovenya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek ve Türkiye’den takımların katıldığı ve zorlu etapların yer aldığı Balkan Şampiyonasında Torku Şekersporlu sporcuların ortaya koyduğu mücadele bütün kesimler tarafından takdir edildi. Büyük ve genç kategorilerin aynı anda start aldığı müsabakaya 70 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “9 Ekim 2021 tarihinde Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde yapılan Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında sporcularımızdan Oğuzhan Tiryaki Büyük Erkekler kategorisinde, Ali İhsan Eğin ise Genç Erkekler kategorisinde Balkan Şampiyonu olmuşlardır. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.



‘ŞAMPİYONLUĞUMU TORKU ŞEKERSPOR’A BORÇLUYUM’

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi temsil ederek Torku Şekerspor formasını terleten Ali İhsan Eğin, “Torku Şekerspor benim yuvam. Spor hayatıma Çumra’da başladım, daha sona Torku Şekerspor’a geldim ve bugün de Türk Bayrağımızı Balkanlar da dalgalandırdım. Aşırı mutluyum. Bu süreçte desteklerini eksik etmeyen Onursal Başkanımız Sayın Recep Konuk’a ve Torku Şekerspor’a teşekkür ediyorum” dedi.

Torku Şekerspor ve Milli Takım antrenörü İsmail Uğurlu da, “Torku Şekerspor olarak gençlerimizi sporun içinde tuttuk, biz bu gençlerimizi sporun içinde tutarken destek aldığımız kurumlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Torku Şekerspor Kulübü olarak gençlere yönelik bir çalışma yürüttük. Onursal Başkanımız Recep Konuk’un vizyonu doğrultusunda kendi evlatlarımızı, alt yapıdan alarak profesyonelliğe taşıyalım fikri ile yola çıktık.

Aslında bu sürecin sonuna geldik, bundan sonra başarılar gelmeye başlayacak. Balkan Şampiyonasında da bunu gördük. Zorlu parkurların yer aldığı zirve finişinde kar yağışının olduğu yarışları geçerek Torku Şekerspor’dan sporcumuz Ali İhsan Eğin, finiş çizgisini ilk gecen isim olmayı başardı ve şampiyon oldu. Konyalı gençlerden oluşturduğunuz takımımız bu sene büyükler kategorisi yarışlarında boy gösterecekler ve aldıkları sonuçlarla da Türk bisikletinin geleceği için umut vadettiğini göstermiş oldular.

İnşallah gelecek yıl, Torku Şekerspor olarak, bu gençlerimizi profesyonel statüye çıkarıp, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turumuzda yer aldıracağız. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda yeni başarılara imza atacağız. Bu çerçevede tekrar Onursal Başkanımız Recep Konuk’a şükranlarımızı iletiyorum, bütün sporcularımızı da gayretlerinden, ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum” dedi. A.ARAN