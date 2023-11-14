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1 işçinin ölümüne, 12 işçinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili bilirkişi görevlendirildi
HATAY – Hatay’ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda 1 işçinin hayatını kaybetmesine, 12 işçinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi görevlendirildi.
Geçtiğimiz günlerde İskenderun’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetmiş, 12 işçi yaralanmıştı. Patlama sonrası konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde patlamanın nedenin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirildiği öğrenildi.
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’ndaki patlamayla ilgili bilirkişi görevlendirildi
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