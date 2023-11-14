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Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’ndaki patlamayla ilgili bilirkişi görevlendirildi

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Kasım 14, 2023 04:41
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1 işçinin ölümüne, 12 işçinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili bilirkişi görevlendirildi

HATAY – Hatay’ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda 1 işçinin hayatını kaybetmesine, 12 işçinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi görevlendirildi.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetmiş, 12 işçi yaralanmıştı. Patlama sonrası konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde patlamanın nedenin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirildiği öğrenildi.
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