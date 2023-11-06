DOLAR

28,4779

0.03%
EURO

30,5141

-0.09%
ALTIN(gr)

1.807,57

-0,01%
BİST 100

7868.02

-0,01%
Son dakika haberleri
Anasayfa / Ekonomi / Türk İş İnsanları Heyeti, Necef’te Türk Şirketlerinin Rolünü Görüştü

Türk İş İnsanları Heyeti, Necef’te Türk Şirketlerinin Rolünü Görüştü

ABONE OL
Kasım 6, 2023 21:07
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türk iş insanları heyetiyle Irak’ın Necef ilini ziyaret ederek, yetkililerle Türk şirketlerinin kentin kalkınmasındaki rolünü görüştü.

Büyükelçi Güney, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İş insanlarımızla birlikte Ehl-i Beyt’in mekanı Necef’teyiz. İlk olarak Necef Valisi Majid Waely’i ziyaret ettik.” ifadelerini kullandı.

Türk heyeti, Necef temasları sırasında Bahr-ul Ulum Enstitüsü’nün yanı sıra Necef Ticaret Odası Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

Güney, “Görüşmeler yapan şirketlerimiz Necef’in kalkınmasına destek vermeye hazır.” mesajını paylaştı.

Büyükelçi Güney başkanlığındaki Türk iş insanları heyeti, yarın da Kerbela kentinde temaslarda bulunacak.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.