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Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türk iş insanları heyetiyle Irak’ın Necef ilini ziyaret ederek, yetkililerle Türk şirketlerinin kentin kalkınmasındaki rolünü görüştü.
Büyükelçi Güney, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İş insanlarımızla birlikte Ehl-i Beyt’in mekanı Necef’teyiz. İlk olarak Necef Valisi Majid Waely’i ziyaret ettik.” ifadelerini kullandı.
Türk heyeti, Necef temasları sırasında Bahr-ul Ulum Enstitüsü’nün yanı sıra Necef Ticaret Odası Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.
Güney, “Görüşmeler yapan şirketlerimiz Necef’in kalkınmasına destek vermeye hazır.” mesajını paylaştı.
Büyükelçi Güney başkanlığındaki Türk iş insanları heyeti, yarın da Kerbela kentinde temaslarda bulunacak.
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
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Türk İş İnsanları Heyeti, Necef’te Türk Şirketlerinin Rolünü Görüştü
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