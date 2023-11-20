Türk Mimar ve Mühendislerin İmzasıyla Yapılan Ulaşım Yatırımları Dünya Tarafından Gıpta İle İzleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’u ulaştırma alanındaki adımlarla “yatırımlar şehri” haline getirdiklerini belirterek, “İstanbul’u, yapılan köprü ve tünellerle adeta çağ atlatarak, yeniden inşa ettik.” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma yatırımlarının halkın yaşam konforunu yükselttiğini vurguladı.

İstanbul’a özel önem verdiklerine işaret eden Uraloğlu, 2003’te kentte 68 köprü bulunduğunu ve bunların toplam uzunluğunun sadece 3 bin 410 metre olduğunu aktardı.

Uraloğlu, köprü sayısını 947’ye, toplam köprü uzunluğunu da 114 bin 419 metreye çıkardıkları bilgisini vererek, bu köprüler arasında Türk mimar ve mühendislerin imzası olan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi şaheserlerin de olduğunu kaydetti.

İstanbul’da 2003’te sadece 3 tünelin bulunduğunu ve toplam uzunluğunun 932 metre olduğunu bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“İstanbul’u, yapılan köprü ve tünellerle adeta çağ atlatarak, yeniden inşa ettik. Biz İstanbul’un tıkanan trafik kanallarını açmak için 12 adet daha tünel yaptık. Bunların arasında Avrasya Tüneli ile Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray da var. Şu an İstanbul’daki tünellerin toplam uzunluğu 22 bin metreyi aştı.”

Söz konusu yatırımların bir yandan vatandaşların hayatını kolaylaştırırken diğer yandan ülkeye önemli katma değer sağladığını belirten Uraloğlu, yapılan devasa yatırımların dünyada gıptayla izlendiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanındaki projelerle İstanbul’u yatırımlar şehri haline getirdiklerini belirtti.

“Avrasya Tüneli, dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk proje”

Avrasya Tüneli’nin dünya çapında çok önemli bir sertifikaya sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturularak açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini destekleyen finansal, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir altyapı yatırımlarına verilen ‘Mavi Nokta Ağı Sertifikası’ (Blue Dot Network- BDN) kapsamında Avrasya Tüneli pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan dünyada ulaştırma alanındaki ilk proje olmuştur.” bilgisini verdi.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı sayılabilecek birçok ilke sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapımına 2013’te başlandı ve 3 yıl gibi kısa sürede tamamlanarak 26 Ağustos 2016’da hizmete açıldı. 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri- Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor. Köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde 4’er kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi bulunuyor. 59 metre ile dünyanın en geniş köprüleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kule yüksekliği 322 metreyi aşarken 1408 metrelik ana açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü konumunda bulunuyor.”

“Marmaray İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında geliyor”

Marmaray’ın Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Marmaray Projesi ile Halkalı ve Gebze arasında 76 kilometrelik bir demir yolu güzergahı İstanbul Boğazı’nda ulaşımın rahatlatılması amacıyla inşa edildi. Marmaray Projesi 1,4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel, 9,4 kilometre uzunluğunda delme tüneller, 2,4 kilometre uzunluğundaki aç kapa tünelleriyle İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında geliyor. Burası, 3 adet yeni inşa edilmiş yer altı istasyonu, 37 adet yer üstü istasyonu, işletim kontrol merkezleri, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstüne inşa edilen 3 kata sahiptir. 440 vagondan oluşan modern demir yolu araçlarından meydana gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü’nün Körfez geçişini 6 dakikaya indirdiğini hatırlatarak, şunları aktardı:

“İstanbul- İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki ulaşım süresi 9 saatten 3,5 saate düştü. Osmangazi ya da diğer adıyla Körfez Köprüsü sahip olduğu mühendislik özelliğiyle dünyanın ender köprülerinden birisi olmayı şimdiden başardı. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 7. sırada bulunuyor. Kuş türlerinin yaşadığı Hersek Lagünü için kavis verilen Osmangazi Köprüsü, bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren önemli yapılar arasında yer aldı. İzmit Körfezi’nin gerdanlığı olarak nitelendiriliyor. Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla Kocaeli’nin Gebze ve Diloavası ilçelerindeki sanayi yükü azaltılıyor.”