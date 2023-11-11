Türk şirketi 77 İnşaat, Afganistan’daki enerji projesiyle ödül aldı

Afganistan’da yatırımlarını sürdüren Türk şirketi 77 İnşaat, Kandahar vilayetindeki enerji projesiyle Asian Power Awards’da ödül almaya layık görüldü.

AA muhabirine konuşan 77 İnşaat’ın Afganistan Ülke Direktörü Burak Ünsal, enerji sektöründe yenilikçi ve öncü girişimlerin tanınması temasıyla Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Asian Power Awards 2023 organizasyonunda bir yarışma düzenlendiğini kaydetti.

Ünsal, 77 İnşaat’ın da Afganistan’da ilk defa yap-işlet-devret modeliyle Kandahar vilayetinde 15 megavat kapasiteli Güneş Enerji Santrali projesini hayata geçirdiğini anlatarak, bu projenin uluslararası bir kalkınma bankasından enerji sektöründe kredi temin eden ilk proje olduğunu ve Kuala Lumpur’da ödüle layık görüldüğünü aktardı.

77 İnşaat olarak Afganistan’daki yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Ünsal, şunları söyledi:

“Asya kıtasının enerji sektöründeki en önemli etkinliklerinden olan bu törende ödül almaktan gurur duyuyoruz. 77 İnşaat olarak halihazırda işletmesi devam eden 150 megavat kapasiteli Kajeki Hidro ve 15 megavat kapasiteli Kandahar Güneş Enerji santrallerinin yanında özellikle yenilenebilir enerji alanında yeni projeler geliştirerek Afganistan’ın bu alandaki potansiyelini kullanmasına ve Afgan halkının refah seviyesinin artırılmasına katkıda bulunmak istiyoruz.”