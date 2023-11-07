Türkiye’de Borsa Yatırımcısı Sayısı 8 Milyonu Aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri, 17 Ekim itibarıyla Türkiye’de borsa yatırımcısı sayısının 8 milyonu aştığını gösterirken, varlık piyasalarında işlem yapan yatırımcılar için araştırma ve güvenilir finansal bilgi, her zamankinden daha önemli hale geldi. Statista verileri, 5 yatırımcıdan üçünün araştırmaya daha fazla odaklanarak geliştiğini ortaya koydu. Big Trade Boss’un Kurucusu Ergun Cihat Cankurt, “Temel bilgi birikimi eksikliği ve yüksek risk iştahı, finansal piyasalarda kayıplara yol açabilir” dedi.

İnternet erişilebilirliğinin artması, mobil uygulamalarla finansal piyasaların daha ulaşılabilir hale gelmesi ve küresel ekonomik ters rüzgarlar, finansal piyasalarda işlem yapan bireysel yatırımcı sayısını artırdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verileri 17 Ekim itibarıyla Türkiye’de borsa yatırımcısı sayısının 8 milyonu aştığını gösterilirken, pay senedi portföy değeri ise 11,08 trilyon TL’ye ulaştı.

Kişisel hedef ve sermayelere göre finansal strateji oluşturarak finansal okuryazarlığı yüksek bilinçli yatırımcılar için canlı borsa kursu, türev piyasa eğitimi, risk analizi ve sermaye kontrolü dersi, bilanço okuma eğitimi gibi eğitimler sunan Big Trade Boss’un Kurucusu Ergun Cihat Cankurt, “Borsaya, forex’e, varlık piyasalarına bu kadar yoğun ilgi, bir bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor. 14 yıllık aktif ticaret geçmişimle geliştirdiğim Big Trade Boss eğitim modeli, yatırımcılara doğrudan kendi hedeflerine uygun bir strateji geliştirmeyi öğretiyor” ifadelerini kullandı.

Statista araştırma departmanının ABD’de yürüttüğü bir araştırmada, bireysel yatırımcıların yüzde 63,2’sini, yatırım yapmadan önce araştırmaya ve durum kontrolüne daha fazla önem vererek geliştiğini söylediği görüldü. Finansal piyasalara dair daha geniş bir araştırma kültürünün Türkiye’de ve dünyada yayıldığının altını çizen Ergun Cihat Cankurt, “Bugüne dek eğitimlerimize katılan bin 600’ü aşkın yatırımcı adayının önemli bir bölümü, daha önce yanlış yönlendirmeler ve bilgi eksiklikleriyle borsada ve varlık piyasalarında kayıp yaşamış kişiler. Yatırımcılar genellikle ilk adımda çevrelerinden ve medyadan besleniyor. Ancak temel bilgi birikimi eksikliği ve yüksek risk iştahı, yanlış kararlar almalarına sebep olabiliyor. Big Trade Boss olarak, kursiyerlere hazır stratejiler sunmuyor, onlara deneyim, sermaye ve risk iştahlarına göre finansal strateji oluşturma yeteneği kazandırıyoruz” diye konuştu.

Cankurt, “Teknik analiz, temel analiz, rasyo analizi, bilanço okuma ve değerleme, risk analizi ve sermaye kontrolü gibi başlıklarda geliştirdiğimiz eğitimlerimizle her yaş grubundan kursiyeri bilinçli yatırımcılara dönüştürüyoruz. Eğitim programımız 60 günlük olsa da tüm kursiyerlerimize eğitim içeriklerinden ömür boyu yararlanma hakkı tanıyoruz. En çok talep gören eğitimimiz Mentor V3 adını verdiğimiz eğitim. Hafta içi her gün canlı ve birebir eğitimlerle yatırımcıların kayıp yaşamadan, deneyimli yatırımcılarla etkileşim halinde olabilmelerini ve deneyimli yatırımcıların stratejileriyle tecrübe kazanabilmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“5 BİN BİLİNÇLİ YATIRIMCI HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Özellikle çalışan kesimin, çalışma saatlerine göre uyarlayabildikleri ve evlerinin konforunda katılabildikleri için bu eğitimleri sıkça tercih ettiğini vurgulayan Cankurt, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Eğitim alan kursiyerlere birebir eğitim danışmanı desteği sunuyor, sürekli güncellenen konu anlatımlarının yanı sıra her yatırımcının elinin altında bulunması gereken doküman ve çalışma materyalleri sağlıyoruz. Genç ve orta yaş grubu yatırımcı adaylarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerimize 55 yaş üstü katılımcılar da dahil oluyor. Kursiyer portföyümüzün yüzde 70’i erkek olsa da mevcut gelirini değerlendirmek veya bir meslek olarak finansal varlık ticaretini sürdürmek için çalışan kadın kursiyerlerimiz de mevcut. Hedefimiz, finansal okuryazarlığı yüksek 5 bin yatırımcı yetiştirmek. FEL Financial eLearning Level 1, 2 ve 3 eğitimlerini tamamlayarak diploma sahibi olan, Yeditepe Üniversitesi – Finansal Danışmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan, 14 yıllık finansal varlık ticareti deneyimini son dört yılda yatırımcı adaylarıyla da buluşturmaya başlayan bir eğitmenin liderliğinde yürütülen borsa kurslarına katılmak isteyenler, Big Trade Boss internet sitesinden başvuru yapabilir.”